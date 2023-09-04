الصحة تحذر من بروتوكلات السوشيال ميديا لعلاج متحور كورونا

حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، من فكرة اتخاذ خطة علاجية دون استشارة الطبيب بأي مرض من الأمراض، مشددًا على أنه لا ينبغي أخذ أي بروتوكول لمتحور كورونا الجديد «إيجي.5»، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن تأثير تناول العقاقير دون الرجوع للطبيب المتخصص يمثل خطورة أكثر من المرض نفسه، منوهًا أن الدلائل العلمية كشفت أن التأثير المرضي للمتحور «إيجي.5» يتعافى منه 80% من المرضى دون تدخل دوائي من الأساس، بالإضافة إلى أنه لا يوجد علاج خاص به.

ولفت إلى أن العلاجات التي تمت إجازتها من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الأدوية الأوروبية، للتعامل مع كورونا نفس العلاجات التي تستخدم مع المتحورات الجديدة بشرط التأكد من الإصابة، والرجوع للطبيب المتخصص.

وأشار إلى أن كل شخص تختلف في تكوينه ووظائف جسده تختلف، وبالتالي فالمرض الواحد يحتاج لعلاج مختلف باختلاف كل شخص مصاب، مؤكدًا أن سرعة انتشار المتحور الجديد هو أحد عوامل الاهتمام به، ولكن ما يجعل الفيروس بالنسبة للمنظومات الصحية أكثر إثارة للقلق هو قدرته على زيادة معدلات الوفيات، وزيادة الحالات التي تحتاج الدخول للمستشفيات، وهو ما لم يثبت حتى الآن على المتحور الجديد «إيجي.5».



