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رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يتوجه إلى جوبا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 12:29 م | آخر تحديث: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 12:29 م

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان، في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن البرهان سيجري، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دفع أفاق التعاون وتعزيزه بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بجانب تطورات الأوضاع في السودان.

ويرافق البرهان خلال الزيارة، وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة السودانية الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

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