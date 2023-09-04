الجيش السوداني: مقتل 16 مدنيا في هجومين لقوات الدعم السريع بالخرطوم

أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان لها عن مقتل 16 مدنيا في هجومين لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم يوم الأحد.

وقال الجيش في بيان بثته وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن قوات الدعم السريع نفذت "قصفا عشوائيا" على مناطق كرري البلد قرية المكاوير الجرافة – وود البخيت بشمال أم درمان ، شمال غرب العاصمة، مما أسفر عن مقتل 13 مدنيا وإصابة آخرين.

وقال الجيش في بيان في ذات السياق ، إن "الميليشيا هاجمت أيضا منطقة المسيد (جنوب الخرطوم) وأطلقت النار عشوائيا على مواطني المنطقة ، مما أدى إلى مقتل 3 مواطنين وجرح آخرين".

وأضاف البيان أن قوات الجيش اشتبكت مع مجموعة من الميليشيا أيضا بحي اللاماب بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم، ما أسفر عن مقتل 5 مقاتلين من قوات الدعم السريع وإصابة 6 آخرين والإستيلاء على كميات من الأسلحة.

من جانبها، اتهمت قوات الدعم السريع القوات المسلحة السودانية بقصف الأحياء السكنية في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور في غرب السودان، مما أسفر عن مقتل 14 مدنيا وإصابة العشرات.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان لها إن قواتها الخاصة نفذت "عملية نوعية داخل سلاح المهندسين بأم درمان وكلية القادة والأركان أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات والعتاد العسكري ومقتل 60 وجرح 140 من قوات الفلول ، كما نفذت عملية نوعية أخرى في منطقة كرري العسكرية والكلية الحربية أدت إلى مقتل عدد من مليشيا البرهان ودمرت عدد من الآليات العسكرية".

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة دامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى منذ 15 أبريل الماضي، خلفت أكثر من 3000 قتيل وأكثر من 6000 جريح، بحسب وزارة الصحة السودانية.

ونزح أكثر من 5ر4 مليون شخص داخل السودان وخارجه بسبب الصراع، حسبما أفاد آخر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

