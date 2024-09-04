نتنياهو: لا نريد أن نرحل من غزة ثم نعود لاحقا بل نريد أن نبقى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "غزة يجب أن يُنزع سلاحها لضمان ألا تشكل تهديدًا مرة أخرى على إسرائيل".

وأوضح نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أنه لا يمكن قبول دعوات الخروج من غزة تحت ذريعة إمكانية العودة من جديد حال تعرض إسرائيل لهجوم، قائلا: "لا نريد أن نرحل من غزة ثم نعود لاحقا بل نريد أن نبقى".

وضرب أمثلة على ذلك بما حدث من قبل في لبنان وكذلك مع غزة عند فك الارتباط في 2005، حيث لم تعد إسرائيل إليهما لسنوات طويلة.

ولفت إلى تعرض إسرائيل لضغوط دولية هائلة بما في ذلك دول صديقة لها، تحت وقع ضغوط من شعوبها، للمطالبة بإنهاء الحرب، موضحًا أن أثمانًا كبيرة قد يدفعونها حال الرضوخ لذلك، على حد ادعائه.

وأضاف أن العودة لغزة لن تكون مسألة عسكرية فقط، لكنها سياسية واستراتيجية كذلك، مؤكدا أن إسرائيل لن تغادر.