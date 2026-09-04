أدوبي تعلن تعيين أنيل تشاكرافارثي رئيسا تنفيذيا

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أعلنت شركة أدوبي يوم الخميس أن أنيل تشاكرافارثي سيصبح الرئيس والرئيس التنفيذي لها اعتبارا من أول ديسمبر 2026، خلفا لشانتانو ناراين، الذي ينتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

كما سينضم تشاكرافارثي إلى مجلس إدارة أدوبي.

ويشغل تشاكرافارثي حالياً منصب رئيس وحدة تنسيق تجربة العملاء والعمليات الميدانية العالمية في أدوبي. وانضم إلى أدوبي في عام 2020 وتولى أدوارا قيادية في أعمال التجربة الرقمية والعمليات المؤسسية.

وقالت أدوبي إنه تحت قيادته وسعت الشركة وحدة تنسيق تجربة العملاء وطورت منتجات تشمل (ادوبي سي إكس إنتربرايز) و (جين ستوديو) و(براند فيسيبلتي)، مع توسيع منصة تجربة أدوبي وتنسيق ابتكارات مثل (سي إكس إنتربرايز كووركر).

كما دعم عمليات الاستحواذ والتكامل لكل من (وورك فرونت) و (سيمراش).

وقبل انضمامه إلى أدوبي، شغل تشاكرافارثي منصب الرئيس التنفيذي لشركة (إنفورماتيكا) لمدة أربع سنوات، وشغل سابقا مناصب تنفيذية في (إنفورماتيكا) و(سيمانتيك) و(فيري ساين)، بالإضافة إلى شركة (ماكنزي آند كومباني).