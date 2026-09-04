علق حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للهجرة اليوم الجمعة، عضوية اثنين من كبار مسئوليه بعد تصويرهما في تحقيق صحفي سري وهما يبدوان وكأنهما يناقشان قبول أموال من متبرع أجنبي، في خطوة قد تشكل انتهاكا لقانون الانتخابات البريطاني.

وقال الحزب إن دان جوكس، مستشار زعيم الحزب نايجل فاراج، وجيمس أور، مسئول السياسات، "تنحيا عن منصبيهما" إلى حين انتهاء تحقيق داخلي.

وكانت القناة الرابعة بثت أمس الخميس تسجيلات لجوكس، خلال مأدبة غداء مع فاراج، وهو يناقش خطة لتحويل تبرع بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني (675 ألف دولار) من ممول أمريكي عبر نجله المقيم في المملكة المتحدة. لكن "الابن" كان في الواقع صحفيا من المجموعة الاستقصائية "فيرباتيم" بينما كان "الأب" ممثلا.

وفي تسجيل منفصل، ظهر أور، وهو عالم لاهوت في جامعة كامبريدج، وهو يناقش إمكانية أن يتكفل المتبرع الأمريكي بتمويل استطلاعات للرأي بتكليف من حزب إصلاح المملكة المتحدة. وقال أور للصحفي المتخفي: "نحن ببساطة ليس لدينا متبرعين مقيمين في بريطانيا أو كيانات بريطانية يمكنها دعمنا".

وينص قانون الانتخابات البريطاني على أن الأحزاب لا يمكنها قبول التبرعات إلا من ناخبين بريطانيين أو شركات مسجلة في المملكة المتحدة.