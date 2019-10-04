«شطة» يقترح حلا لخروج «كاف» من أزمة الزمالك وجينيراسيون

أكد محمد عبدالمنعم "شطة" رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي "كاف" السابق، أن هناك حلا لأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، بإقامة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مرتين، حتى إعادة مباراة الفريقين في موعد يحدد لاحقا.

ويصدر "كاف" قراره بشأن أزمة الزمالك وجينيراسيون يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، فيما تقام القرعة يوم الأربعاء.

وتساءل شطة في تصريحات تليفزيونية مساء أمس الخميس، على سبب تأجيل اتخاذ القرار حتى يوم 8 أكتوبر، مؤكدًا أن الكاف أخطأ في معالجة الأمر.

وفي حالة صعود الزمالك سينضم الفريق الأبيض لفرق المستوى الثاني، أما في حالة صعود جينيراسيون سينضم لفرق المستوى الرابع بالقرعة.

ودلل شطة بإقامة قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال مرتين، في واقعة سابقة بالبطولة.

وعلق الاتحاد الإفريقي نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعد عدم حضور الفريق السنغالي لاستاد برج العرب يوم الأحد واحتساب الحكم بفوز الزمالك بالمباراة بنتيجة اعتبارية 3-0. وتمسك جينيراسيون بإقامة المباراة في موعدها المحدد أولا يوم السبت على ملعب بتروسبورت.