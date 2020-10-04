 أذربيجان يعلن السيطرة على مدينة جبرائيل في ناجورني قره باغ - بوابة الشروق
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أذربيجان يعلن السيطرة على مدينة جبرائيل في ناجورني قره باغ

موسكو - أ ش أ
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 7:34 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 7:34 م

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد، السيطرة على مدينة جبرائيل الواقعة على خط التماس في ناجورني قره باغ.

وكتب علييف عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "لقد حرر الجيش الأذربيجاني اليوم مدينة جبرائيل وعدد من القرى".

وقال مدير المكتب الإعلامي التابع لوزارة الدفاع الأذربيجانية واقيف دارجاياهلي في وقت سابق، إن المعلومات التي نشرها الجانب الآخر في ناجورني قره باغ، حول قصف مزعوم لمنشآت عسكرية في مدينة جنجي الأذربيجانية هي تصريحات استفزازية وكاذبة.


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