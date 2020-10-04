استقبلت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أولى طلائع المعتمرين من داخل المملكة، والتي تضم 6 آلاف معتمر بعد السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وبحسب الخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية فستشهد المرحلة الأولى لعودة العمرة أعداد قليلة لا تتجاوز الـ 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد، وسيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، لتتيح تلك الخطة تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة عالية، حسب ما نشرته وكالة الانباء السعودية"واس".

وبدأ وصول طلائع المعتمرين من مختلف أنحاء السعودية من المواطنين والمقيمين منذ الساعة الثانية عشر صباحًا بمتابعة وإشراف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن.

ويأتي استئناف أداء مناسك العمرة بدءا من اليوم الاحد بشكل تدريجي في مكة المكرمة بعد تعليقها في أذار/مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.