البنك المركزي الصيني يرفض مزاعم انخفاض اليوان عن قيمته الحقيقية

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رفض البنك المركزي الصيني مزاعم انخفاض قيمة اليوان عن قيمتها الحقيقية، في ظل استمرار المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعزو المسئولون بشكل متزايد الاختلالات التجارية إلى سعر الصرف.

وأصدر بنك الشعب الصيني وثيقة رسمية طويلة أمس الخميس بشأن موقف سياسته، إلى جانب ترجمة باللغة الإنجليزية، حيث دافع عن إدارته لليوان، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال إن تعديلات سعر الصرف لن تحل الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن قوة صادرات الصين تنجم عن زيادة القدرة التنافسية الصناعية وليس من سياسة العملة.

وتابع: "الصين ليس لديها أي حاجة أو نية لكسب مزايا تنافسية من خلال خفض قيمة العملة".