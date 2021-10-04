وزير العدل اللبناني: احترم قرار محكمة برد طلبات كف يد المحقق في انفجار بيروت

أعرب وزير العدل اللبناني القاضي هنري الخوري اليوم الاثنين عن احترامه لقرار محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب أيليا، رد الطلبات لكف يد قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت، وشكر أهالي ضحايا الانفجار القاضي إيليا.

وقال وزير العدل: "اطلعت على خلاصة القرار، وقد رأى رئيس المحكمة أن الملف الذي قدم له لا يستوفي الشروط القانونية ورده. أحترم هذا القرار ولدي ملء الثقة بالمحكمة والهيئة التي أصدرت القرار".

وكانت محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا ردت، الإثنين، الطلبات المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد البيطار عن التحقيقات، شكلا لعدم الاختصاص النوعي.

وكان القاضي البيطار علق يوم الإثنين الماضي تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ، وكل الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، إثر إخطاره بدعوى الرد التي طالبت بتعيين محقق عدلي آخر.

وتعرض القاضي البيطار في الفترة السابقة لانتقادات ‏من بعض القوى السياسية ومن بينها "حزب الله" لما قالوا إنه "استنسابية" يمارسها في الاستدعاءات ‏القضائية .

يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام الماضي، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.



