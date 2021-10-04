 النواب يوافق على قرار الرئيس لاتخاذ تدابير أمنية في سيناء - بوابة الشروق
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النواب يوافق على قرار الرئيس لاتخاذ تدابير أمنية في سيناء

albarlman
albarlman
صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 1:36 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 1:36 م

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن ومواجهة الإرهاب في سيناء.

وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية في مادته الأولى حظر التجوال في بعض الأماكن، وتحديد مواعيد للتجول في أماكن معينة، وإخلاء بعض الأماكن، وحظر الإقامة أو التردد على أماكن معينة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة، وحظر حيازة أو إحراز بعض المواد، وحظر سير الدراجات البخارية، وتعطيل الدراسة كليا أو جزئيا في المدارس، وحظر تداول المواد ثنائية الاستخدام.

وتضمنت المادة الثانية أن يفرض حظر التجوال في المناطق التي يحددها وزير الدفاع.

وتضمنت المادة الثالثة بأن تتولي القوات المسلحة والشرطة المدنية تنفيذ التدابير المشار إليها لمواجهة اخطار الارهاب وتمويلة لحماية الأمن وحفظ رواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة بأن يصدر وزير الدفاع القرارات التي تتخذ في هذا الشأن.

وتنص المادة الخامسة بأن ينشر قرار رئيس الجمورية في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولمدة ستة أشهر.


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