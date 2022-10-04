وزيرا الدفاع السعودي والأمريكي يبحثان التنسيق العسكري وسبل تعزيزه

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع نظيرة الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء، هاتفيًا، التنسيق بين الرياض وواشنطن في "المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه".



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الدفاع السعودي من نظيره الأمريكي اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).



وأضافت "واس" ان الأمير خالد بن سلمان و لويد أوستن "استعرضا خلال الاتصال" الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى بحث التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه".



وأوضحت الوكالة "أن وزير الدفاع السعودي ناقش مع نظيرة الأمريكي" تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".



وهذا هو الاتصال الأول الذي يتم بين وزير الدفاع السعودي والأمريكي بعد أن تعيين الأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع الأسبوع الماضي.



وجاء الاتصال بين المسؤولين عن وزارتي الدفاع السعودية والأمريكية اليوم الثلاثاء بعد يومين من اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله والذي تم خلاله مناقشة "تطورات الأوضاع في المنطقة ،إضافة إلى التعاون بين الرياض وواشنطن".



وتأتي الاتصالات بين واشنطن والرياض بعد يومين فقط من انتهاء الهدنة في اليمن التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي انتهت أول أمس الأحد دون تجديدها بسبب تعنت المليشيات الحوثية.



كانت الهدنة قد بدأت في الثاني من أبريل الماضي وتم تمديدها مرتين في الثاني من يونيو والثاني من أغسطس الماضيين.