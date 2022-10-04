متحدث باسم الحكومة اليابانية يدافع عن تعيين ابن رئيس الوزراء كمساعد سياسي

قام رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بتعيين ابنه كمساعد سياسي بارز، مما أثار تكهنات بأنه يجرى تحضير الابن (31 عاما) لخلافة والده، كما أثار القرار انتقادات بممارسة المحاباة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المتحدث الحكومي هيروكازو ماتسونو قال إنه تم تعيين شوتارو، الابن الأكبر من أبناء كيشيدا الثلاثة، في منصف سكرتير تنفيذي لرئيس الوزراء، مضيفا أن قرار التعيين مناسب.

وأضاف في مؤتمر صحفي "التعيينات تتعلق بوضع الشخص الصحيح في الدور الصحيح بناء على الشخصية والخبرة، وأعتقد أن وضع هذا الشخص لا يختلف".

وهذا التعيين يضع شوتارو، الذي يعد بالفعل عضوا في فريق عمل كيشيدا، ضمن مجموعة صغيرة تتبع رئيس الوزراء في كل مكان تقريبا، ويشمل ذلك لقاءات مع قادة العالم، والمفاوضات السياسية وراء الأبواب المغلقة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أنه من المرجح أنه يتم إعداد ابن كيشيدا الاكبر للخلافة من خلال مشاركته في عملية صناعة القرار رفيعة المستوى، في حين يقول المنتقدون إن العائلات ذات النفوذ أصبحت أكثر سيطرة على قيادة البلاد.