وزيرة الخارجية الألمانية تلتقي نظيرها البولندي وتشارك في منتدى وارسو الأمني

تلتقي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، نظيرها البولندي زبيجنيو راو، اليوم الثلاثاء، في إطار زيارتها التي تستغرق يومين إلى بولندا.



وتشارك الوزيرة بعد ذلك في أجزاء من برنامج منتدى وارسو الأمني. ومن بين أمور أخرى، تعتزم بيربوك المشاركة في مناقشة الوضع في الحرب الروسية في أوكرانيا وعواقبها.



وخلال محادثات بيربوك مع راو من المرجح التطرق إلى المطالب البولندية لألمانيا بالتعويضات. وكان راو وقع أمس الاثنين مذكرة دبلوماسية بشأن مطالب بلاده بتعويضات من ألمانيا عن الحرب العالمية الثانية.



وقال راو أمس في وارسو إنه سيتم تسليم المذكرة إلى وزارة الخارجية في برلين، وأضاف: "إنها تعبر عن اعتقاد وزير الخارجية البولندي بضرورة اتخاذ الطرفين خطوات فورية نحو تسوية قانونية ومادية دائمة وشاملة ونهائية لتداعيات العدوان الألماني والاحتلال خلال 1939-1945".



وكانت لجنة برلمانية في وارسو قدمت في وقت سابق تقرير خبراء قُدرَت فيه الأضرار التي سببتها الحرب العالمية الثانية في بولندا بأكثر من 1.3 تريليون يورو. في الوقت نفسه جدد رئيس حزب القانون والعدالة البولندي، ياروسلاف كاتشينسكي، مطالبته بدفع التعويضات. في المقابل ترفض الحكومة الألمانية هذه المطالب، وتشير في ذلك إلى اتفاقية "2 زائد أربعة" عام 1990 المتعلقة بعواقب السياسة الخارجية لوحدة ألمانيا.



وقبل مغادرتها متوجهة إلى وارسو أمس، أكدت بيربوك أن التعامل مع المعاناة التي لا حدود لها التي جلبتها ألمانيا لشعب بولندا وتذكرها يظل مهمة هامة، ولا يمكن أن يكون هناك نهاية لها.