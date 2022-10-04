وزير الخارجية الأمريكي يؤكد الالتزام القوي نحو الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام الولايات المتحدة القوي نحو الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، وذلك في مكالمتين منفصلتين مع وزيري خارجية الدولتين، بحسب ما جاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الوزير أكد في المحادثتين الهاتفيتين على أهمية التعاون الثلاثي الوثيق المستمر لمحاسبة كوريا الشمالية.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا حلق فوق اليابان اليوم الثلاثاء في أحدث حلقة في سلسلة من التجارب التي تجريها بيونج يانج مع تصاعد التوترات في المنطقة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق شرقا فوق الأرخبيل الياباني، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

ووصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الإطلاق بأنه عمل "سافر"، في حين قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إنه تهديد وشيك للمنطقة والمجتمع الدولي.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات التي يحلق فيها صاروخ كوري شمالي فوق اليابان. وهبط على بعد حوالي 3000 كيلومتر شرق اليابان في المحيط الهادئ، وفقا لمصادر يابانية.

وتسبب الإطلاق في صدور إنذار صاروخي عام حث سكان جزيرة هوكايدو ومقاطعة أوموري في جزيرة هونشو على البحث عن مأوى في منازلهم، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء.

ووصف الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ذلك بأنه استفزاز متهور وحث على اتخاذ إجراءات ردا على ذلك.