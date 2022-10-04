مقتل وإصابة 7 جنود جراء انفجار عبوة ناسفة في شبوة جنوب شرق اليمن

قُتل جنديان يمنيان، وأصيب 5 آخرون من قوات حماية قاطرات نقل النفط بخط (العبر - العقلة)؛ جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وذكرت وزارة الداخلية اليمنية، في بيان أوردته قناة "اليمن" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن جنديين من أفراد اللواء 37 مدرع التابع للمنطقة العسكرية الأولى، قتلا وأصيب خمسة آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور قاطرات نقل النفط مع الحماية بخط العبر في شبوة.

وأوضحت أن القاطرات المستهدفة كانت متجهة من الخشعة بمحافظة حضرموت إلى العقلة بمحافظة شبوة.

وشددت على أن الحادث الإرهابي والإجرامي يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن أفراد القوات المسلحة لن تثنيهم مثل هذه الأعمال عن القيام بواجبهم في محاربة أشكال التطرف والإرهاب وحماية الممتلكات العامة والخاصة.