كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مر فوق اليابان ودفعها لتحذير السكان

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يشتبه في أنه متوسط المدى، حلّق فوق جزء من شمال اليابان وسقط في المحيط الهادئ.

وتتطلب الصاروخ تحذيرا من الحكومة اليابانية للسكان في جزيرة هوكايدو للاحتماء أثناء رحلته، والتعليق المؤقت لبعض عمليات القطارات.

ويعد ذلك أول صاروخ كوري شمالي يتم إطلاقه فوق اليابان منذ عام 2017.