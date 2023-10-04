رئيس الوزراء البريطاني يقترح حظرا على التدخين برفع السن القانونية سنويا

اقترح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رفع سن التدخين بواقع عام سنويا، مما يعني أن الأطفال الذين يبلغون 14 عاما اليوم لن يتمكنوا أبدا من شراء سجائر بشكل قانوني.

وأشار سوناك إلى إنه يجب يجب بذل المزيد "في محاولة لوقف المراهقين من تدخين السجائر في المقام الأول"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه. ميديا".

وقال سوناك أمام مؤتمر للحزب المحافظ في مانشستر إنه "لن يتم قانونيا بيع السجائر للأطفال الذين يبلغون 14 عاما اليوم مطلقا"، بحسب تشريع جديد.

وأضاف: "إذا كنا نريد فعل الشيء الصحيح لأطفالنا، فيجب أن نحاول وقف المراهقين من تدخين السجائر في المقام الأول".