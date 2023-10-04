المرشح الرئاسى فريد زهران يجرى الكشف الطبي للترشح للانتخابات

أجرى المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأربعاء الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر؛ استكمالًا لإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد الحزب في بيان له اليوم، أنه سوف يستكمل الكشف الطبي يوم السبت المقبل.

وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا الخميس، تلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 التي يبدأ التصويت فيها مطلع شهر ديسمبر، وذلك بعد فترة تمهيدية أعقبت إعلان الجدول الزمني والإجرائي في 25 سبتمبر الماضي عمل فيها المرشحون المحتملون على استيفاء الشروط الدستورية والقانونية لقبول أوراق ترشحهم.

وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح 10 أيام تستقبل فيها الهيئة المرشحين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير الذي سيُغلق فيه باب الترشح في الثانية ظهر يوم 14 أكتوبر، لتعلن الهيئة عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبل أوراقهم يوم 16 أكتوبر، يعقبها فترة لتلقي الاعتراضات والتظلمات وتقديم الطعون، على إعلان القائمة للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل.