موديست يعود لقائمة الأهلي أمام إنبي

اختار مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة إنبي، مساء الأربعاء، في قبل نهائي كأس مصر، نسخة الموسم الماضي.

يعد المهاجم الفرنسي، أنتوني موديست، أبرز العائدين للقائمة بعد غيابه عن مباراتي سان جورج الإثيوبي، في دوري الأبطال، لعدم قيده في القائمة الأفريقية.

في المقابل، استبعد كولر 8 لاعبين لأسباب مختلفة، وهم محمود متولي وعمرو السولية وكريم نيدفيد ورامي ربيعة للإصابة.

كما يغيب أيضا خالد عبد الفتاح، لعدم اكتمال الجاهزية البدنية، والثلاثي الشاب، محمد زعلوك وحمزة علاء ومعتز محمد لأسباب فنية.

تضم قائمة الأهلي 22 لاعبا، وهم



حراسة المرمى.. محمد الشناوي، مصطفي شوبير، مصطفي مخلوف.

الدفاع.. محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس، أكرم توفيق، علي معلول.



الوسط.. أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

الهجوم.. بيرسي تاو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد الضاوي كريستو، أحمد عبد القادر، كهربا، وموديست.