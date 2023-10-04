اكتشاف أثري غير مسبوق في غزة خلال تنفيذ مشروع سكني

عثر عمال فلسطينيون في قطاع غزة، على عشرات المقابر الأثرية وتابوتين من الرصاص، في مقبرة تعود للعصر الروماني، خلال تنفيذ مشروع سكني.

وقال علماء آثار فلسطينيون وفرنسيون، إن هذه أكبر مقبرة قديمة يتم اكتشافها في قطاع غزة، حيث يعتقد الباحثون أن الموتى بدأوا يدفنون هناك منذ حوالي 2000 عام.

ووفقا لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فقد عثر الباحثون حتى الآن على 135 قبرا في المقبرة التي أنشأها الرومان قبل نحو 2000 عام.

وقال أحد الباحثون إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف توابيت في غزة، موضحا أنه تم اكتشاف المكان أثناء أعمال إنشاء مبنى بالقرب من حي جباليا.

وتم أول كشف عن المقبرة الأثرية منذ عام أثناء إنشاء مشروع سكني بتمويل مصري بالقرب من جباليا شمال قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، واصلت الفرق أعمال التنقيب في الموقع الذي تبلغ مساحته نحو 2700 متر مربع، بمساعدة باحثين من فرنسا.