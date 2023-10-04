ميتا تخطط لفرض رسوم على مستخدمي الاتحاد الأوروبي مقابل الخدمات الخالية من الإعلانات

تخطط شركة التكنولوجيا الأمريكية "ميتا" لفرض رسوم على المستخدمين في أوروبا مقابل خطط الاشتراك الخالية من الإعلانات لإنستجرام وفيسبوك، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء.

وقال التقرير إن الشركة التكنولوجية العملاقة تجري محادثات مع منظمي حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي لإطلاق نسخة اشتراك خالية من الإعلانات من خدمتها في المنطقة.

وسيتعين على المستخدمين الذين لا يرغبون في دفع رسوم قدرها 14 دولارا أو حتى 17 دولارا شهريا للوصول إلى تطبيقي ميتا، فيسبوك وإنستجرام قبول ما يسمى بـ "الإعلانات المخصصة"، والتي ستسمح لـ "ميتا" بتتبع نشاط المستخدم عبر الإنترنت.

ويتناول هذا الاقتراح المقدم من "ميتا" لوائح الاتحاد الأوروبي التي قد تؤثر على ممارساتها الإعلانية المخصصة.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ وتعزيز لوائح حماية البيانات والخصوصية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، لحماية بيانات المستخدم وحقوق الخصوصية.

وتشكل الإعلانات المخصصة جزءا كبيرا من إيرادات شركات مثل ميتا، لأنها تعتمد على بيانات المستخدم لاستهداف الإعلانات بشكل أكثر فعالية.

ومع ذلك ، تهدف لوائح الاتحاد الأوروبي إلى منح المستخدمين مزيدا من التحكم في بياناتهم وتتطلب من الشركات الحصول على موافقة صريحة لبعض أنشطة معالجة البيانات ، بما في ذلك الإعلانات المخصصة.