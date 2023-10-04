القوات الجوية الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية في شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الروسية قامت باعتراض وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق كورسك وبريانسك وبيلجورود غربي روسيا.



وقالت الوزارة، في بيان، عبر تطبيق تليجرام، أن القوات الجوية الروسية ساعدت أيضا في إحباط محاولة إنزال أوكرانية باستخدام زورق عسكري عالي السرعة وثلاث زلاجات نفاثة في شبه جزيرة القرم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



يشار إلى أن روسيا قامت باحتلال وضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.



ولم يتم إعلان وقوع إصابات في هجوم الطائرات المسيرة خلال الليل والذي كان واحدا من أكبر الهجمات في الأشهر الأخيرة على المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا.



ويبدو أن هجمات الطائرات المسيرة على موسكو توقفت في الغالب في الأسابيع القليلة الماضية بعدما تم استهداف العاصمة الروسية بشكل متكرر خلال فصل الصيف، مما دفع مطارات المدينة إلى إيقاف عملياتها.



وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء إن الجيش الروسي صد هجوما صاروخيا على شبه جزيرة القرم عن طريق تدمير صاروخ أوكراني مضاد للسفن من طراز نيبتون، قبالة ساحل شبه الجزيرة.



وكانت القرم التي ضمتها روسيا في 2014 هدفا لهجمات أوكرانية مكثفة لأسابيع. وهوجمت مدينة سيفاستوبول التي تضم الأسطول الروسي في البحر الأسود بصفة خاصة عدة مرات.