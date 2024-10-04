وول ستريت جورنال: أمريكا تنسق مع إسرائيل للرد على إيران

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أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن مسئولين بالبيت الأبيض: أن أمريكا تنسق مع إسرائيل للرد على إيران.

وقال المسئولون الأمريكيون بحسب الصحيفة: "ننسق مع إسرائيل ونأمل أن يحدّ نتنياهو من الهجوم المحتمل على إيران".

وأضافوا أن المسئولين الإسرائيليين، أوضحوا أنه لا حاجة إلى رد فوري وعلى نطاق واسع.

وتقول إيران إن هجومها على إسرائيل يوم الثلاثاء، كان ردا على اغتيالين نفذتهما إسرائيل؛ أحدهما لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت والآخر لزعيم حماس إسماعيل هنية في طهران.

وتعهدت إسرائيل والولايات المتحدة، بمعاقبة إيران على إطلاق نحو 200 صاروخ تجاه إسرائيل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "ستدفع إيران ثمنا باهظا".