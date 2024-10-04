رونالدو على رأس قائمة البرتغال بدوري الأمم الأوروبية

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أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، اليوم الجمعة، قائمة فريقه التي تستعد لاستكمال منافسات مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

تلعب البرتغال مع بولندا يوم (12 أكتوبر في وارسو)، ثم اسكتلندا (15 أكتوبر، في جلاسكو)، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم.

ويحتل المنتخب البرتغالى صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ومن بعده كرواتيا وبولندا في رصيد كلا منهما 3 نقاط، وأخيرا اسكتلندا بدون رصيد من النقاط.

وجاءت القائمة على النحو التالي..

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، روي سيلفا (ريال بيتيس)، ريكاردو فيلهو (فارينسي).

الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (تشيلسي)، جونزالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة)، جواو كانسيلو (الهلال)، ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان) - نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون).

الوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونخ)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، أوتافيو (النصر)، سامو كوستا (مايوركا)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، روبين نيفيز ( الهلال)، جواو فيليكس (تشيلسي).

الهجوم: رافاييل لياو (ميلان)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتنج لشبونة)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، كريستيانو رونالدو (النصر)، ديوجو جوتا (ليفربول).