ليون يفوز برباعية على جلاسكو رينجزر في الدوري الأوروبي

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تغلب فريق ليون الفرنسي على مضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء الخميس، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت الخميس أيضا عن فوز إيلفسبورج السويدي على ضيفه روما الإيطالي 1 / صفر، وستيوا بوخارست الروماني على مضيفه باوك سالونيكا اليوناني بنفس النتيجة.

وتعادل يونيون سانت جيلواز البلجيكي مع بودو جليمت النرويجي، وفيكتوريا بلزن التشيكي مع لودوجوريتس رازاجراد البلغاري بدون أهداف، كما تعادل تفينتي آنشخيده الهولندي مع ضيفه فناربخشه التركي بهدف لكل فريق.

وفاز أندرلخت على مضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف، ومالمو على مضيفه كارباج أجدام الأذربيجاني بالنتيجة ذاتها، وأولمبياكوس على ضيفه سبورتنج براجا 3 / صفر.

وتغلب هوفنهايم الهولندي على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين دون رد، في حين تعادل ريجاس فوتبولا سكولا اللاتفي مع ضيفه جالطة سراي التركي بهدفين لكل فريق.