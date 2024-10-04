 رئيس دار الأوبرا: 114 فعالية فنية بمهرجان الموسيقى العربية و54 حفلا غنائيا - بوابة الشروق
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رئيس دار الأوبرا: 114 فعالية فنية بمهرجان الموسيقى العربية و54 حفلا غنائيا

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 5:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 5:24 ص

قالت الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا، إن اللجنة العليا اختارت الفرق الفنية والمطربين المشاركين في فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية.
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لـ Extra News"" أن المهرجان سيقدم 114 فعالية، منها 54 حفلا غنائيا، بمشاركة 18 فرقة و77 مطربا.
وأوضحت أن برنامج المهرجان "ثري للغاية"، مشيرة إلى أن المسابقة المقامة ضمن المؤتمر العلمي تعد "أساس المهرجان"، لافتة أن إدارة المهرجان حرصت على مشاركة ذوي الهمم، سواء من الأطفال أو الشباب، أو المطربين والعازفين.
من جانبها، قالت الدكتورة شيرين عبد اللطيف، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الموسيقى العربية، إن 78 بحثا من مختلف الدول العربية تقدمت للمشاركة في المؤتمر، موضحة أنه تم قبول 37 منها، بسبب الدقة الشديدة في الاختيار، والتزامها بموضوع المؤتمر "الموسيقى العربية بين التأثير والتأثر".
وأضافت أن المؤتمر سيشهد مسابقة للأطفال والشباب في الغناء، بالإضافة إلى عرض أوبريت "راحت عليك" لسيد درويش برؤية موسيقية معاصرة.
وتستعد دار الأوبرا المصرية لانطلاق فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية، في 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة 115 فنانا من 20 دولة عربية وأجنبية.

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