محمد رمضان: سهر لاعبي الأهلي؟ متاح في حالتين

قال محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالأهلي إن لاعبي الفريق متاح لهم السهر في حالتين فقط.

وشدد رمضان في مداخلة هاتفية عبر قناة LTC "اللاعب يكون أن يكون ملتزما، ويدرك قيمة تواجده في ناد كبير بحجم الأهلي، فاللاعبون يدركون ذلك بالفعل، لكن من الممكن أن يغفلوا في بعض الأحيان".

وما تردد بشأن سهر اللاعبين، رد المدير الرياضي للأهلي "السهر متاح في مناسبات معينة أو عندما يكون اللاعب في أجازة، وفي كل الحالات يجب أن يكون السهر بحدود لتوقيت معين، فاللاعب بشر".

وأكد محمد رمضان "لدي بعض الملاحظات على اللائحة، وسأعرض التعديلات الجديدة على اللاعبين بشأن الجزاءات والعقوبات ليكونوا على علم وقناعة بها قبل تطبيقها، فلن أفرض اللائحة بالقوة".

وختم تصريحاته في هذا الشأن "أنا المسؤول عن اللائحة بالكامل، فالعدل والالتزام وعدم التفرقة أساس النجاح في أي منظومة، أما المشاعر تضر العمل كثيرا، وسيكون هناك التزام مطلق".