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وزير تايلاندي: المحادثات بشأن اتفاق تجاري آسيوي كانت حاسمة

محادثات آسيان في بانكوك
محادثات آسيان في بانكوك
بانكوك (رويترز)
نشر فى : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 6:40 ص | آخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 6:40 ص

قال وزير التجارة التايلاندي جورين لاكساناويتيس يوم الاثنين إن المحادثات الرامية إلى الاتفاق على ما قد يكون أكبر تكتل تجاري في العالم كانت حاسمة وإنه سيتم إصدار إعلان بنجاحها في وقت لاحق يوم الاثنين.

وثارت شكوك بشأن احتمالات التوصل لاتفاق على ”الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة“ والتي تؤيدها الصين بسبب مطالب من الهند في آخر دقيقة قبل بدء الاجتماعات في بانكوك.

وقال الوزير التايلاندي ”المفاوضات الليلة الماضية كانت حاسمة.

”سيصدر الزعماء إعلانا بشأن نجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في وقت لاحق اليوم. الهند جزء أيضا من ذلك وستشارك في إصدار الإعلان. التوقيع سيكون في العام المقبل“.


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