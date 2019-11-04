سوسيداد ينتزع فوزا قاتلا من غرناطة ويزاحم برشلونة والريال على صدارة الليجا

قفز ريال سوسيداد لمزاحمة برشلونة وريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما انتزع فوزا ثمينا ومتأخرا على مضيفه غرناطة 2 / 1 أمس الأحد في ختام فعاليات المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.

وواصل أوساسونا انطلاقته في الدوري الإسباني بفوز ثمين 4 / 2 على ديبورتيفو ألافيس بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز خيتافي على مضيفه سلتا فيجو 1 / صفر وبلد الوليد على ريال مايوركا 3 /صفر وإيبار على مضيفه ليجانيس وتعادل فياريال مع أتلتيك بلباو سلبيا.

وكان غرناطة في طريقه للتعادل مع سوسيداد بهدف سجله ألفارو فاديو في الدقيقة 36 مقابل هدف سجله كريستيان بورتوجيس في الدقيقة 21 ولكن بورتوجيس سجل الهدف الثاني له في الدقيقة 89 ليقود الفريق إلى فوز ثمين وانتزاع المركز الثالث برصيد 22 نقطة وبفارق الأهداف فقط خلف برشلونة والريال.

وتجمد رصيد غرناطة عند 20 نقطة وتراجع للمركز السادس بعدما أهدر فرصة العودة للصدارة.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع وتجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز السادس عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل تعادل واحد في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى أوساسونا الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما روبن جارسيا سانتوس ولويس إيزيكيل أفيلا في الدقيقتين 20 و26 مقابل هدف واحد سجله فيكتور لاكوارديا في الدقيقة 27 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف روبرتو توريس وخوان فيلار هدفين آخرين لأوساسونا من ركلتي جزاء في الدقيقتين 51 و55 وسجل لوكاس بيريز مارتينيز الهدف الثاني لألافيس من ركلة جزاء أيضا.

وتغلب خيتافي على مضيفه سلتا فيجو بهدف نظيف سجله المدافع البرازيلي روبرت كينيدي نونيس في الدقيقة 37 ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ويقفز للمركز السابع وتجمد رصيد سلتا فيجو عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر.

وقلب إيبار تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين ومتأخر 2 / 1 على مضيفه ليجانيس ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويتقدم للمركز الرابع عشر وتجمد رصيد ليجانيس عند خمس نقاط في المركز الأخير.

وتقدم ليجانيس بهدف سجله يوسف النصيري في الدقيقة السادسة وتعادل شارلز دياز لإيبار في الدقيقة 17 .

وفي الشوط الثاني ، سجل إنريكي جارسيا كيكي هدف الفوز لإيبار في الدقيقة 84 .

وقفز بلد الوليد إلى المركز الثاني عشر بفوزه الكبير 3 / صفر على ريال مايوركا رافعا رصيده إلى 17 نقطة فيما تجمد رصيد مايوركا عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.

وأنهى بلد الوليد الشوط الأول لصالحه بهدف سجله خواكين فيرنانديز في الدقيقة 40 ثم أكد التركي إنيس أونال فوز الفريق بهدف ثان من ضربة جزاء في الدقيقة 50 قبل أن يختتم ساندرو راميريز التسجيل في المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتعادل فياريال مع بلباو سلبيا ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن مقابل 17 نقطة لبلباو الذي تقدم للمركز العاشر.