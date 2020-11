نائبة بايدن: الأمر ليس متروكا لنا من أجل تحديد نتيجة الانتخابات

قالت كاميلا هاريس نائبة المرشح الديمقراطي جو بايدن، إن إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا يحدده المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أو منافسه جو بايدن.

وأضافت هاريس، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، «مثلما قال بايدن الليلة الماضية، الأمر ليس متروكًا لنا أو لدونالد ترامب لإعلان الفائز في هذه الانتخابات»، مشيرة إلى أن الناخبون من يحددون الأمر.

As @JoeBiden said last night, it’s not up to us or Donald Trump to declare the winner of this election. The voters will decide.