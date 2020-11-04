نائبة بايدن: الأمر ليس متروكا لنا من أجل تحديد نتيجة الانتخابات

قالت كاميلا هاريس نائبة المرشح الديمقراطي جو بايدن، إن إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا يحدده المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أو منافسه جو بايدن.

وأضافت هاريس، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، «مثلما قال بايدن الليلة الماضية، الأمر ليس متروكًا لنا أو لدونالد ترامب لإعلان الفائز في هذه الانتخابات»، مشيرة إلى أن الناخبون من يحددون الأمر.

As @JoeBiden said last night, it’s not up to us or Donald Trump to declare the winner of this election. The voters will decide. — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 4, 2020

وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 248، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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