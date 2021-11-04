رئيس وزراء التشيك: لا نُخطط حاليا لزيادة قيود فيروس كورونا

أكد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، أن حكومة بلاده لا تخطط حاليا لزيادة القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال بابيش - في تصريح نقله راديو براغ الدولي اليوم الخميس - إنه تم طرح بعض الأفكار خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، إلا أنه لم يتم منح أي منها الضوء الأخضر.

وتشهد جمهورية التشيك حاليا ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس التاجي، فيما تركز الحكومة في الوقت الراهن على تحفيز المزيد من المواطنين للحصول على التطعيم.

يذكر أن إجمالي الحالات المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء تخطى مليونا و730 ألف إصابة، فيما تخطى إجمالي الوفيات أكثر من 30 ألف حالة.