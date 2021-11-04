أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، أن المليشيات الحوثية ومن خلال أعمالها العدوانية المستمرة تثبت للعالم أجمع عدم رغبتها في السلام وإيقاف الحرب، بل انها تعمل وبكل وضوح على تنفيذ أجندات إيران في المنطقة من أجل إقلاق الأمن والاستقرار وتهديد الملاحة الدولية.. مشيرا الى الجرائم الممنهجة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية ضد المدنيين والنازحين بينهم نساء واطفال.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين أجراهما الرئيس اليمنى، مساء اليوم، بوزير الدفاع اليمنى الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الاركان العامة اليمنى الفريق الركن صغير بن عزيز. للاطلاع على سير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش اليمنى مسنوداً برجال المقاومة الشعبية الباسلة ضد المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في جبهات القتال بمحافظات مأرب وشبوة والجوف وتعز.

وأشار الرئيس اليمنى، الى اهمية بذل الجهود وحشد الطاقات وتوحيد الصف، والاهتمام النوعي بالتدريب والتأهيل القتالي النوعي لابطال الجيش ورجال المقاومة في سبيل مواجهة المليشيات الحوثية وتخليص اليمن من شرورها وجرائمها التي ترتكبها من خلال استهدافها المستمر بمختلف الاسحلة الثقيلة والمتوسطة ضد المدنيين والنازحين في محافظة مأرب وباقي المحافظات..مشيراً الى ان التاريخ سيكتب بأحرف من نور هذا النضال وتلك التضحيات التي يقدمها أبطال الجيش اليمنى في الجبهات..مؤكداً ان المشروع الوطني الكبير سينتصر لا محالة.