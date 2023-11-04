جيش الاحتلال: ننفذ عمليات خاصة لتدمير أنفاق حماس في غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري إن الجيش ينفذ عمليات خاصة من أجل تدمير أنفاق حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث في تصريحات أوردتها قناة الجزيرة الإخبارية: "سنواصل جهودنا لإعادة 242 أسيرا من غزة"، كما أشار إلى مقتل 341 عسكريا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 29 يوما حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصيب 23516 أخرين، كما استشهد 145 فلسطينيا واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتل أكثر من 1538 إسرائيليا وأصيب 5431 أخرون، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت الفصائل الفسطينية ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون الاحتلال.