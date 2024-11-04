مجلس الوزراء: الدولة في طريقها لجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ الدولة في طريقها لجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو ما تؤكده التقارير الدولية وليست فقط البيانات الحكومية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد مصر» عبر شاشة «أزهري»، مساء الاثنين، أن الحكومة تتابع تنفيذ الطروحات، لكن يؤخذ في الاعتبار العديد من المعايير والمحددات في عملية الطرح.

وأشار إلى التزام الحكومة، بالبرنامج مواصلة تنفيذه، موضحًا أن توقيتات عملية الطرح هي أحد عناصر تقييم البرنامج.

وذكر أن دعم القطاع الخاص لا يقتصر على برنامج الطروحات، لكن هناك نظرة شاملة على هذا الأمر، لافتا إّلى الإعلان مؤخرًا عن استراتيجية وطنية لدعم الصناعة، وكذلك تخفيف بعض الأعباء والرسوم الملقاة على عاتق الشركات والمستثمرين.

وأوضح أن الدولة وضعت سياسة ضريبية جديدة تخفف عن كاهل الشركات عملية المحاسبة الضريبية وكيفية احتسابها.

وشدد على أن هناك حزمة متكاملة من الإجراءات التي تدعم القطاع الخاص سواء في برنامج الطروحات أو التحركات التي تتابعها الدولة.