إيران: مستعدون للدفاع عن أراضينا والرد بكل قوة على أي اعتداء من الكيان الإسرائيلي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن «طهران ستستخدم كل إمكانياتها للرد على العدوان الصهيوني بكل ما أوتيت من قوة».

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة «مهر» للأنباء، صباح الاثنين: «إن أنماط ردنا على اعتداءات الكيان الصهيوني واضحة أيضاً، ومن الطبيعي في الوقت نفسه أن نستخدم إمكاناتنا المادية والروحية كافة للرد على اعتداءات هذا الكيان الصهيوني، وفي هذا الصدد، سنستخدم كل إمكانياتنا بكل ما أوتينا من قوة».

ولفت إلى أن رد بلاده على أي عدوان سيكون «حاسمًا»، مضيفًا: «ما أوضحناه هو أن المشكلة الرئيسية هي الإبادة الجماعية في فلسطين واستمرار الاعتداءات في لبنان، وما دام هذا الوضع قائمًا، فإن المنطقة ستبقى على شفا حرب».

ونوه أن «الوجود الأمريكي في المنطقة يؤدي إلى زعزعة الاستقرار»، موضحًا أن «أحد المبادئ الثابتة في سياسة بلاده الخارجية هو أن المنطقة ستظل تعاني من مشكلات طالما هناك وجود أجنبي».

وبسؤاله عن تغيير العقيدة النووية الإيرانية، عقب: «موقفنا الرسمي بشأن رفض أسلحة الدمار الشامل والطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني واضح تمامًا. وأكد قائد الثورة في خطابه أننا سنكون مستعدين بكل ما يلزم للدفاع عن إيران».