زيلينسكي يحذر من وجود 11 ألف جندي كوري شمالي في منطقة كورسك الروسية

أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، عن وصول نحو 11 ألف جندي كوري شمالي بالفعل إلى منطقة كورسك الحدودية الروسية.

وأضاف زيلينسكي في رسالته المسائية بالفيديو اليوم الاثنين، " وجدنا زيادة في عدد الكوريين الشماليين، لكننا ولسوء الحظ، لا نرى أي زيادة في رد فعل شركائنا".

وقال إن تلك المعلومات جاءت بناء على نتائج توصلت إليها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

ولكن زيلينسكي وصف التقدم الأوكراني إلى كورسك ، الذي بدأ في أغسطس الماضي ، بأنه ناجح ، قائلا إنه تم إنشاء "منطقة حماية" على طول الحدود الروسية الأوكرانية وتم أخذ سجناء روس جدد لإجراء عملية تبادل محتملة في المستقبل.

وقال: "لقد ساعد هذا بشكل كبير على تحرير رجالنا من الأسر الروسي".

وفي الوقت ذاته يقول المراقبون، إن الجيش الأوكراني يتكبد خسائر أكبر من أي وقت مضى في الأرواح والمواد في عملياته على الأراضي الروسية.



