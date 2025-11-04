حماس: المشروع الاستيطاني الجديد بقلب الخليل جريمة تهويد واعتداء على هوية المدينة

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن إعلان الاحتلال عن مشروع استيطاني جديد في قلب مدينة الخليل، على أرض الحسبة القديمة التابعة لبلدية الخليل، يشكّل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال في محاولاته المستمرة لتهويد المدينة وطمس هويتها وخنقها بالاستيطان.

وأضاف في بيان للحركة، اليوم الثلاثاء: «هذا المشروع الذي يشمل بناء 63 وحدة استيطانية وثلاثة مبانٍ جديدة في موقع تاريخي وتجاري بارز، يأتي في سياق سياسة ممنهجة لاقتلاع الوجود الفلسطيني من البلدة القديمة، وتعزيز السيطرة الصهيونية على محيط المسجد الإبراهيمي، تمهيدًا لتحويله بالكامل إلى مزار يهودي».

وحذر القيادي في حماس من خطورة هذه المشاريع الاستيطانية التهويدية، مؤكدًا أن الخليل وكافة أراضي الضفة الغربية ستبقى فلسطينية خالصة، مهما حاول الاحتلال طمس الحقيقة وتغيير الواقع.

ودعا مرداوي أبناء الشعب الفلسطيني إلى التصدي بكل السبل لمشاريع الاستيطان والتهويد، وحماية الخليل ومقدساتها وكافة محافظات الضفة من تغول الاحتلال ومحاولات الضم والتهجير.



وفي وقت سابق من اليوم، حذرت بلدية الخليل من أن هناك مخططًا استيطانيًّا جديدًا في المدينة يقضي ببناء عمارتين في أرض سوق الخضار المركزي (الحسبة القديمة) التابع للبلدية.

وبحسب بيان للبلدية، يتضمن المخطط إقامة 63 وحدة سكنية موزعة على عمارتين بارتفاع ستة طوابق فوق الأرض وطابقين للكراجات تحت الأرض، إضافة إلى مبنى ثالث مكوَّن من ثلاثة طوابق يضم صفوفًا تعليمية ومكتبة وكنيساً، ويُقدَّر إجمالي مساحة البناء بنحو 12,500 مترٍ مربع.