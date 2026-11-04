مدير مديرية التعليم ببورسعيد يتفقد إدارة مدينة بورفؤاد التعليمية

تفقد محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، مقر إدارة مدينة بورفؤاد التعليمية؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالإدارات التعليمية، والوقوف على انتظام الأداء الإداري والتعليمي، وتعزيز كفاءة منظومة العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الجعبري، مدير عام إدارة بورفؤاد التعليمية، ورائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية، ونورهان موسى، وكيل الإدارة.

وعقد محمود بدوي اجتماعاً بمقر مكتب مدير عام الإدارة، بحضور رؤساء الأقسام، تناول خلاله عدداً من الملفات والموضوعات المهمة المرتبطة بسير العمل، ومتابعة انتظام العملية التعليمية، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين الأقسام المختلفة، بما يضمن سرعة إنجاز المهام، وتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي، والارتقاء بمستوى الأداء داخل مدارس الإدارة.