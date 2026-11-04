قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة انتظام حضور الطلاب في المدارس ارتفعت إلى 91% حاليًا، مقارنة بـ15% قبل عام 2024، في إطار إجراءات الوزارة لتعزيز الانضباط المدرسي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن خطة إنهاء الفترة المسائية في المدارس ستُنفذ تدريجيًا خلال 3 سنوات، بدءًا بالمرحلة الابتدائية مع انطلاق العام الدراسي المقبل.

وأوضح أن العام التالي سيشهد تطبيق الخطة على المرحلة الإعدادية، ثم تمتد في العام الثالث إلى المرحلة الثانوية، بما يسمح بإنهاء العمل بالفترة المسائية تدريجيًا في جميع المراحل التعليمية.

وأشار زلطة إلى اعتماد الخطة على الاستغلال الأمثل للمباني المدرسية القائمة والتوسع داخل المباني غير المستخدمة، إلى جانب التعاون مع المحافظات لتسريع إنشاء مدارس جديدة بالقرب من المدارس التي تعمل بنظام الفترات، ونقل الطلاب إليها.

وأضاف أن الإجراءات تُنفذ حاليًا في المحافظات التي تضم مدارس مسائية، لافتًا إلى أن زيارة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى بني سويف شملت 5 مدارس، وركزت على متابعة انتظام العملية التعليمية ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وتطرق إلى البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، الذي أطلقته الوزارة قبل عامين وبدأت مرحلته الأولى بمليون طالب، قبل استكمال المرحلتين الثانية والثالثة، بهدف تنفيذ برامج علاجية وتنمية مهارات القراءة والكتابة والرياضيات لدى طلاب التعليم الأساسي.

وأكد أن هذه البرامج تتكامل مع إجراءات مواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في معلمي المواد الأساسية، بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل والانضباط داخل المدارس.

وكان وزير التربية والتعليم ومحافظ بني سويف قد أجريا جولة موسعة بعدد من مدارس إدارتي بني سويف وإهناسيا التعليميتين، لمتابعة سير الدراسة والوقوف على المستوى التعليمي للطلاب.