الرئيس الأفغاني يشيد بجهود موظف إغاثة ياباني راحل في ذكراه الأولى

أشاد الرئيس الأفغاني أشرف غني بموظف الإغاثة الياباني الراحل الدكتور تيتسو ناكامورا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على مقتله.

وفي رسالة مصورة اليوم الجمعة، وصف غني ناكامورا بـ "كاكا مراد" وهو رمز للإنسانية وصديق حقيقي لأفغانستان.

وقال غني إن "الدكتور ناكامورا غذى الحب والاحترام لدى الكثير من الأفغان وسيظل ذكراه في قلوبهم وعقولهم جراء خدماته الرائعة". وذكر أن "الشعب الأفغاني، كأمة ممتنة، سوف يعتز ويقر برؤية كاكا مراد وخدماته وذكراه إلى الأبد".

وكان المواطن الأفغاني الفخري قد قتل في هجوم مسلح العام الماضي في محافظة ننجرهار الواقعة شرقي أفغانستان حيث كان يقوم بتغيير حياة ملايين الأفغان عبر شق قنوات.