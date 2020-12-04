 طوكيو تسجل 449 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 4 ديسمبر 2020 2:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟
النتـائـج تصويت

طوكيو تسجل 449 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

علم اليابان
علم اليابان
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 1:33 م | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 1:33 م

ذكرت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو أنه تم تسجيل 449 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" .

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي، الذي تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية 400، في العاصمة اليابانية.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في طوكيو الآن 42 ألفا و793 .

كان مجلس الشيوخ قد صدق أمس الأول الأربعاء على تشريع للإعداد لتوزيع وإدارة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون إن المجلس وافق بالإجماع على مشروع قانون بشأن إعادة النظر في قوانين متعلقة بالتطعيم والحجر الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

وينص التشريع على أن المواطنين ملزمون ببذل الجهد لتلقى لقاح فيروس كورونا، وأن تتولى البلديات المحلية عملية التطعيم. وسوف تتحمل الحكومة اليابانية تكاليف التطعيم بالكامل.

كما ينص التشريع على أنه في حال تسبب اللقاح في مشاكل صحية، سوف تتحمل الحكومة تكلفة العلاج.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك