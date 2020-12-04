 إلهام شاهين عن زواج شقيقها أمير: مش مصدقة نفسي.. فرحناله وعاوزة حياته تستقر - بوابة الشروق
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إلهام شاهين عن زواج شقيقها أمير: مش مصدقة نفسي.. فرحناله وعاوزة حياته تستقر


نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 1:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 1:03 ص

حلّت الفنانة إلهام شاهين وشقيقها الفنان أمير شاهين وزوجته منة جاب الله، ضيوفًا على برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «cbc».

وقالت إلهام خلال اللقاء، إن زواج شقيقها أمير كان من أهم اللحظات التي تنتظرها في حياتها، لذلك فرحت للغاية بزفافه، مضيفة: «كنت كل ما أشوف بنت حلوة أقولها تعالي أجوزك أمير لحد ما قالي انت بتدللي عليا».

وتابعت: «كنت عايزاه يختار لكن هو كان مأجل فكرة الجواز نفسها.. عشان كده مبقتش مصدقة نفسي إنه خلاص بيتجوز، فرحناله أوي وعايزه حياته تستقر.. لحظة فضلت مستنياها كتير جدا».

وأضافت أن «أمير بمثابة ابنها فعلا وليس مجرد شقيقها»، لافتة إلى أنه لم يفارقها منذ طفولته، حتى أثناء التصوير كانت تأخذه معها سواء داخل أو خارج مصر، منذ أن كان في عمر أربع سنوات تقريبا.

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