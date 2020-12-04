الداخلية تضبط تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية بالدقي والجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، القبض على تشكيل عصابي يتاجر بالأعضاء البشرية بالدقي والجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بإستغلال وإفساد الأحداث والاتجار بالبشر.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام (4) أشخاص (رجلين وسيدتين "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية متخذين من دائرة قسمى شرطة الدقى والجيزة، مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وقيامهم بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال إستقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعهم مبلغ مالى للضحية عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.



وتم تحديد (8 حالات من المجنى عليهم) وبإستدعائهم حضر (شخصين لأحدهما معلومات جنائية)، وأقرا بقيام أفراد التشكيل سالفى الذكر بالوساطة فى بيع (كُلاهم) مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهما.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط (3) من المتهمين وبمناقشتهم أقروا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى

استقطاب المجنى عليهم وحثهم على بيع أعضائهم البشرية (كُلى) مقابل مبالغ مالية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.