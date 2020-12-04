إسرائيل تحذر من هجمات إيرانية ضد مواطنيها في الخارج

حذرت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس من أن إيران تحاول تنفيذ هجمات تستهدف مواطنين إسرائيليين في دول مجاورة.

وحذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من " مخاوف من أن إيران سوف تحاول التصرف بهذه الطريقة ضد وجهات يقصدها الإسرائيليون"، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضاف في بيان نادر "في ضوء التهديدات التي سمعناها مؤخرا من عناصر إيرانية، وفي ضوء تورط إيرانيين سابقا في هجمات إرهابية على دول مختلفة، هناك مخاوف من أن إيران ستحاول التصرف بهذه الطريقة ضد وجهات إسرائيلية".

وتأتي هذه التحذيرات بعد نحو أسبوع من اغتيال محسن فخري زاده، العالم المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني والضابط في الحرس الثوري الإسلامي. وألقى مسؤولون إيرانيون باللوم على إسرائيل في اغتياله وهددوا بالانتقام.

ومن بين الدول القريبة من إيران التي قال مجلس الأمن القومي إنها قد تكون هدفا لإيران، جورجيا وأذربيجان وإقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، التي أقامت إسرائيل معهما علاقات دبلوماسية مؤخرا. كما أدرج مجلس الأمن القومي الشرق الأوسط وأفريقيا على نطاق أوسع كمناطق محتملة يمكن أن تهاجم فيها إيران الإسرائيليين.

وأضاف مجلس الأمن القومي أن المنظمات الجهادية خارج إيران، بما في ذلك تنظيم داعش، "تظهر دافعا كبيرا لتنفيذ هجمات إرهابية"، مشيرًا إلى الهجمات الإرهابية الأخيرة في فرنسا وألمانيا.