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إنتر ميلان ينوي فسخ تعاقده مع إريكسن

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 4 ديسمبر 2021 - 1:36 ص | آخر تحديث: السبت 4 ديسمبر 2021 - 1:36 ص

ينوي إنتر ميلان الإيطالي، فسخ تعاقده مع كريستيان إريكسن، في شهر يناير 2022، حسبما ذكرت بعض التقارير الإيطالية.

ولا يُسمح للاعبين في إيطاليا أن يخوضوا مباريات باستخدام جهاز مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو إن الأطباء سيصدرون حكمهم بشأن مدى استعداد إريكسن للعب في إيطاليا الأسبوع المقبل.

وذكر التقرير إن إنتر ميلان سينهي عقد إريكسن باتفاق متبادل في بداية عام 2022. وكان من المفترض أن ينتهي عقد إريكسن مع إنتر ميلان في يونيو 2024.

وكان إريكسن 29 عاما قد سقط أرضا على الملعب بسبب نوبة قلبية، في يونيو الماضي خلال المباراة التي خسرها المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفنلندي صفر / 1 يوم السبت الماضي، وجرى إنعاشه من جانب الأطباء.


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