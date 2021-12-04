 مقتل 31 شخصا على الأقل في هجوم بوسط مالي - بوابة الشروق
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مقتل 31 شخصا على الأقل في هجوم بوسط مالي

د ب أ
نشر في: السبت 4 ديسمبر 2021 - 8:41 م | آخر تحديث: السبت 4 ديسمبر 2021 - 8:41 م

ذكر مسؤولون في مالي، في بيان اليوم السبت، أن 31 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر هجوم شنه مسلحون على شاحنة تقل مدنيين في مالي.

وتم إضرام النار في الشاحنة، التي كانت تقل أشخاصا من معرض باندياجارا بوسط مالي أمس الجمعة بالقرب من قرية سونجو.

وقال بيان أصدرته الحكومة الانتقالية إن 17 شخصا آخرين أصيبوا جراء الهجوم.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلى الآن.

وشهدت مالي ثلاثة انقلابات عسكرية منذ 2012 وتعاني من عدم استقرار سياسي شديد. وتشيع هجمات المسلحين وغالبا ما يتم ربطها بجماعات إسلامية متطرفة.

وتوقفت الرعاية الصحية في العديد من الأماكن بسبب الصراعات وتم إغلاق العديد من المدارس.

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