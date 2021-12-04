إصابة 3 أشقاء نتيجة خلاف على الميراث بكفر الشيخ

أصيب 3 أشقاء بإصابات متفرقة بسبب خلافات على الميراث مع أبناء شقيقتهم بكفر الشيخ.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم يفيد بوقوع مشاجرة بقرية سعفان التابعة لدائرة المركز، نتج عنها إصابة 3 أشخاص أحدهم بطلق ناري.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية لموقع البلاغ، وتبين أن المصابين الثلاثة من أسرة واحدة، لوجود خلافات على الميراث مع أبناء شقيقتهم.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت إشارة من مستشفى سيدي سالم المركزي تفيد بوصول 3 مصابين من أسرة واحدة مصابين بإصابات متفاوتة، حيث تبين إصابة كل من "ط. ع. ط" 34 سنة، مصاب بطعنات متعدده بالجسد، و"ص. ع. ط" 31 سنة، مصاب بطلق ناري بالصدر، "ع. ع. ط"، 25 سنة مصاب بطعنة بالبطن.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.