واشنطن: لا مؤشر على رغبة بوتين في إجراء محادثات ذات مغزى

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه لا يوجد مؤشر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرغب في إجراء محادثات ذات مغزى بشأن التوصل لتسوية في الحرب الدائرة بأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

جاءت تصريحات بلينكن في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتحدث مع الرئيس الروسي "قريبا" حول قضايا نووية مدنية.

وقال ماكرون إنه يعتزم التحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل إجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار ماكرون، في حوار لصحيفة لو باريزيان اليومية: "انتظرت الفرصة لمناقشة كل شيء بالتفصيل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل التحدث مع بوتين، وانتظرت أيضا إجراء محادثة مع رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سأتحدث معه مرة أخرى يوم الأحد، وبالطبع، كما كنت دائما، يجب أولا الحديث مع الرئيس زيلينسكي".

وكان ماكرون، قد ذكر في وقت سابق يوم السبت أنه سيناقش وضع الطاقة النووية في أوكرانيا مع بوتين بعد محادثاته مع جروسي، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وذكر ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين لسبوتنيك أمس السبت، إنه لا يوجد موعد محدد بعد لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي.

وصرح الرئيس الفرنسي، أمس بأنه يتعين على باريس وواشنطن القيام باستعدادات لتسهيل الحوار بين روسيا وأوكرانيا.